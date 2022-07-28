Фото ⟩ В четверг вечером на Бауском шоссе образовалась серьезная пробка

Галерея: Затор на Бауском шоссе

Представители Государственной полиции сообщили, что пробка, скорее всего, связана с ремонтом дороги. Движение по Баускому шоссе регулируется. Также в полиции подчеркнули, что вызова о дорожно-транспортном происшествии на этой трассе не было.

RUS TVNET уже сообщал о строительных работах на Кекавской объездной дороге. Поэтому участок Бауского шоссе (A7) от поворота на Баложи до Катлакалнса (9-11 км) будет закрыт с 29 июня по июль 2023 года. Транспортный поток с закрытого участка будет направлен по вновь построенной улице Кекавас, параллельной Баускому шоссе.

Также мы сообщали, что на Бауском шоссе (А7) на участке от Иецавы до Бауски (44,8-65,45 км) идет обновление дорожного покрытия. В настоящее время в месте проведения работ действует ограничение скорости в 70 км/ч. Время пересечения участка составляет примерно 20 минут. На этапе строительства движение транспорта при необходимости будет организовано с помощью дорожных знаков, светофоров или регулировщиками.