Предприятие Latvijas Valsts meži (LVM) в Покайнском лесу с помощью тяжелой тракторной техники убрало священные места и груды исторических камней, которые археологи еще не полностью исследовали, со ссылкой на программу Латвийского телевидения (LTV) Dienas zinas сообщает портал LSM.lv.
Видео ⟩ Передача: Тяжелая техника убрала священные места и камни в Покайнском лесу
Как местные ценители леса, так и эксперты возмущены работой LVM, сообщило Земгальское региональное телевидение в Dienas ziņās.
LVM начали вести интенсивную хозяйственную деятельность, в том числе используя тяжелую тракторную технику. Туристическую инфраструктуру обещают не трогать, но обещание не выполняется - как говорится в программе, трактор уже едет по историческим нагромождениям камней (они покрыты мхом, и их не сразу заметно).
"Там действительно есть курган, который относится ко II-V веку, когда они обычно формируются, как говорят археологи, в раннем Железном веке. В любом случае историческое обоснование есть, а такие аграрные системы в Латвии малоизвестны, их обязательно нужно сохранить", - заявил историк и археолог Гунтис Земитис
Как рассказала LTV Анита Бисениеце, бывшая проводница по лесу и автор книги "Покайнский лес", до сих пор в нетронутых частях леса было найдено около 2000 груд древних камней.
"Вот комбайн поехал крест-накрест, сплющил эти сваи, наехал на них. У нас были красные колышки, они все пропали", - сказала она.
Бисениеце объяснила LTV, что в 2009 году были написаны правила управления, которые предусматривали, что, чтобы не повредить то, чего мы еще не знаем, здесь разрешено работать только ручным инструментом.
Как напомнило LTV - планируется лесоразработка или вырубка деревьев в лесу. А LVM объявили, что с 1 августа вход в Покайнский лес будет бесплатным.
"При планировании лесозаготовок мы, конечно же, учитываем что мы не ездим по тропам. Если нам нужно пересечься там и других вариантов нет, то мы делаем это по одному месту за раз. Если в этом месте есть какие-либо повреждения, то мы собираемся их отремонтировать. Но при планировании хозяйственной деятельности мы надеемся свести к минимуму воздействие на окрестности и посетителей. Лес требует заботы и труда, поэтому время от времени сюда нужно возвращаться и работать", - пояснил Янис Зитанс, руководитель лесного хозяйства Земгальского края Latvijas Valsts meži.
Видео: Сюжет LTV о Покайнском лесе:
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