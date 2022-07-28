Видео ⟩ Передача: Тяжелая техника убрала священные места и камни в Покайнском лесу

"При планировании лесозаготовок мы, конечно же, учитываем что мы не ездим по тропам. Если нам нужно пересечься там и других вариантов нет, то мы делаем это по одному месту за раз. Если в этом месте есть какие-либо повреждения, то мы собираемся их отремонтировать. Но при планировании хозяйственной деятельности мы надеемся свести к минимуму воздействие на окрестности и посетителей. Лес требует заботы и труда, поэтому время от времени сюда нужно возвращаться и работать", - пояснил Янис Зитанс, руководитель лесного хозяйства Земгальского края Latvijas Valsts meži.