В четверг, 28 июля, пользовательница Twitter поделилась неприятными событиями, которые, возможно, связаны с тем, что женщина отказалась говорить со своей соседкой на русском языке, пишет портал Apollo.lv.
Видео ⟩ "Тварь, русский язык забыла?" В Риге на женщину напала агрессивно настроенная соседка
Женщина подписала под видео, что инцидент произошел утром в четверг. Ее соседка угрожала ей, толкала и обзывалась, так как женщина отказалась общаться на русском языке. По ее словам, агрессивная соседка даже сорвала цепочку с ее шеи. Женщина также отметила, что уже обратилась в полицию.
На видео видна заметно агрессивная дама в годах, которая кричит на автора видео и толкает женщину. Автор видео просила у агрессивной женщины, почему она толкается и нападает, на что женщина ответила, что она - нацистка, пишет Apollo.lv.
Кроме того, агрессивная дама назвала оппонентку "тварью", так как она не говорит на русском языке.
В комментариях у автора записи поинтересовались, почему возник конфликт. Женщина ответила, что соседке не понравилось, что она не говорит на русском языке. Несколько дней назад эта дама агрессивно отнеслась к дворнику, и она решила остановиться и спросить, все ли в порядке. Агрессивная соседка уже тогда начала обзываться.
Прокомментировала видеозапись и полиция: "Спасибо за сообщение. Такие действия - нападение и угрозы латышам в Латвии из-за национальности категорически недопустимы. Заявление мы получили, сейчас полицейские действуют в рамках закона, выясняются все обстоятельства, со стороны полиции это событие будет оценено по всей строгости".
Позднее женщина написала, что к ней приехал полицейский бусик, чтобы выяснить подробности произошедшего. Кроме того, женщина сообщила, что с ней связался политик Имант Парадниекс, которые ранее пережил подобную агрессию со стороны продавщицы на Центральном рынке. Парадниекс сам лично связался с начальником Госполиции Армандом Руксом.
Предупреждаем! На видео слышна ненормативная лексика
Šeit fragments no rīta notikumiem. Sieviete man draud, grūsta, saukā par nacisti, jo atsakos ar viņu runāt krieviski. Beigās sita un norāva ķēdīti no kakla. Iesniegums @Valsts_policija jau uzrakstīts. pic.twitter.com/2Eq4UOxSGj— Kristīnes kritika 🇱🇻 (@KristineKomente) July 28, 2022
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