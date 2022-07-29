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Видео ⟩ "Тварь, русский язык забыла?" В Риге на женщину напала агрессивно настроенная соседка

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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"Тварь, русский язык забыла?" В Риге на женщину напала агрессивно настроенная соседка
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter" video

В четверг, 28 июля, пользовательница Twitter поделилась неприятными событиями, которые, возможно, связаны с тем, что женщина отказалась говорить со своей соседкой на русском языке, пишет портал Apollo.lv.

Женщина подписала под видео, что инцидент произошел утром в четверг. Ее соседка угрожала ей, толкала и обзывалась, так как женщина отказалась общаться на русском языке. По ее словам, агрессивная соседка даже сорвала цепочку с ее шеи. Женщина также отметила, что уже обратилась в полицию.

На видео видна заметно агрессивная дама в годах, которая кричит на автора видео и толкает женщину. Автор видео просила у агрессивной женщины, почему она толкается и нападает, на что женщина ответила, что она - нацистка, пишет Apollo.lv.

Кроме того, агрессивная дама назвала оппонентку "тварью", так как она не говорит на русском языке.

В комментариях у автора записи поинтересовались, почему возник конфликт. Женщина ответила, что соседке не понравилось, что она не говорит на русском языке. Несколько дней назад эта дама агрессивно отнеслась к дворнику, и она решила остановиться и спросить, все ли в порядке. Агрессивная соседка уже тогда начала обзываться.

Прокомментировала видеозапись и полиция: "Спасибо за сообщение. Такие действия - нападение и угрозы латышам в Латвии из-за национальности категорически недопустимы. Заявление мы получили, сейчас полицейские действуют в рамках закона, выясняются все обстоятельства, со стороны полиции это событие будет оценено по всей строгости".

Позднее женщина написала, что к ней приехал полицейский бусик, чтобы выяснить подробности произошедшего. Кроме того, женщина сообщила, что с ней связался политик Имант Парадниекс, которые ранее пережил подобную агрессию со стороны продавщицы на Центральном рынке. Парадниекс сам лично связался с начальником Госполиции Армандом Руксом.

Предупреждаем! На видео слышна ненормативная лексика

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