Ванная комната - место начала и окончания дня. Важно, чтобы все там было продуманно и хорошо организованно. Нет определённых правил, как часто стоит обновлять ванную комнату, но дизайнер советует делать это, когда в помещении что-то начинает надоедать.
Фото ⟩ Дизайнер показал, как быстро и доступно обновить ванную комнату
Летний отпуск дает возможность отдохнуть и обновить дом. Дизайнер интерьеров делится советами, как обновить пространство ванной комнаты без особых затрат. Для начала дизайнер совет понять, что в помещении вызывает негативные эмоции.
"Одних раздражают бутылочки и баночки со средствами, которые не умещаются на раковине, другим недостаёт места для хранения грязного и сушки чистого белья. В IKEA знают об этих проблемах и у нас есть решения", - говорит Дариус Римкус, глава Отдела дизайна интерьеров.
Скажем "нет" хранению на краю ванной
По словам специалиста, не нужно ломать стены, что найти больше места в ванной комнате. Пара новых полочек, и ситуация налаживается. Важно помнить, что хранение нужно подстраивать так, как удобно вам, чтобы разложить всё необходимое.
"Многие хранят свои средства на краю ванной или раковины. Визуально это утяжеляет пространство, и создают ощущение беспорядка. В этом случае вам помогут полочки или коробки для хранения. Для полочек не нужно сверлить стену, многие из них оборудованы специальными присосками. Благодаря таким полочкам вы не только визуально разгрузите помещение, но и разложите баночки, как вам удобно", - говорит специалист.
Еще одно доступное решение - подвесная полка для душа, которую удобно подвесить на душевую перегородку или прикрепить присосками.
Пространство под раковиной тоже необходимо практично использовать. "Если под раковиной нет шкафчика, то я советую использовать небольшую полку для хранения полотенец и косметики. Если шкафчик есть, то его можно дополнить корзинами и коробками, чтобы удобно разложить все содержимое. На открытых полках корзины и коробки важная составляющая поддержания порядка. Прозрачные контейнеры разных размеров идеально подойдут для хранения косметики, принадлежностей для бритья, а плетёные корзины для чистящих средств и другой химии. На открытых полках такие корзины станут частью интерьера", - добавляет Римкус.
Расширяем пространство
Обустройство небольшой ванной комнаты может вызвать трудности, дизайнер напоминает о часто мало используемых местах, где можно хранить необходимые вещи для ванной.
"Место над стиральной машиной часто остается неиспользуемым, но, если установить полку над машинкой, вы расширите возможности хранения. Также можно использовать полку для полотенец, которую можно использовать как место для сушки белья, или хранения небольших ящиков с мелочами", - говорит Римкус.
Узкие корзины для белья, небольшие шкафчики и компактные доски для глажки придут на помощь тем, кто хочет обустроить прачечную зону в ванной комнате. "Стоит максимально использовать пространство на стенах - крючки для полотенца и халата, место для гладильной доски. Если стены заняты, то есть удобная вешалка на дверь, которая стоит всего пару евро", - говорит дизайнер интерьера.
Новый интерьер за минуту
Дизайнер интерьера совет использовать светлые тона в ванной комнате, это создает ощущение покоя и порядка. По словам Римкуса, не нужно перекрашивать стены, достаточно просто обновить текстиль и аксессуары, чтобы полностью изменить атмосферу в ванной комнате.
"Обновите занавеску в душе, коврик, полотенца, мыльницу и стаканчик для щеток - траты небольшие, но это обновит интерьер. Все эти вещи стоит выбирать в подходящих друг другу цветах. Последние тренды - земляные тона и аксессуары из бамбука или натуральных материалов, подходящих для влажных помещений", - говорит дизайнер.
Галерея: Пример ванной комнаты от дизайнера
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