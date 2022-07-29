Фото ⟩ Дизайнер показал, как быстро и доступно обновить ванную комнату

Еще одно доступное решение - подвесная полка для душа, которую удобно подвесить на душевую перегородку или прикрепить присосками.

Пространство под раковиной тоже необходимо практично использовать. "Если под раковиной нет шкафчика, то я советую использовать небольшую полку для хранения полотенец и косметики. Если шкафчик есть, то его можно дополнить корзинами и коробками, чтобы удобно разложить все содержимое. На открытых полках корзины и коробки важная составляющая поддержания порядка. Прозрачные контейнеры разных размеров идеально подойдут для хранения косметики, принадлежностей для бритья, а плетёные корзины для чистящих средств и другой химии. На открытых полках такие корзины станут частью интерьера", - добавляет Римкус.

Расширяем пространство

Обустройство небольшой ванной комнаты может вызвать трудности, дизайнер напоминает о часто мало используемых местах, где можно хранить необходимые вещи для ванной.

"Место над стиральной машиной часто остается неиспользуемым, но, если установить полку над машинкой, вы расширите возможности хранения. Также можно использовать полку для полотенец, которую можно использовать как место для сушки белья, или хранения небольших ящиков с мелочами", - говорит Римкус.

Фото: Пресс-фото