Фото ⟩ Как прошла акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде

В этом году самая большая конкуренция среди желающих наблюдалась среди дам - на участие подали заявки 23 девушки, 10 из которых получили возможность прыгнуть. На конкурс также поступили 21 мужская и 22 парные заявки - победители отбора пополнили ряды смельчаков, прыгающих без одежды.

Индивидуальные прыжки без одежды проводились в Латвии с момента появления банджи-джампинга (прыжков с тарзанки) в 1992 году. Однако в 2013 году состоялось первое публичное мероприятие "Голые прыгают бесплатно". Оно заслужило огромное внимание и отклик как у участников, так и у зрителей, собрав около тысячи любопытных на мосту через реку Гауя.