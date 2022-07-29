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Фото ⟩ Как прошла акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде

rus.tvnet.lv
Как прошла акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
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Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде Фото: publicitātes

После перерыва в несколько лет в этом году 22 июля в Сигулде прошла акция "Голые прыгают бесплатно", когда любой желающий мог бесплатно прыгнуть с тарзанки из вагончика, который проезжает над Гауей, при условии, что это делается голышом.

В этом году самая большая конкуренция среди желающих наблюдалась среди дам - на участие подали заявки 23 девушки, 10 из которых получили возможность прыгнуть. На конкурс также поступили 21 мужская и 22 парные заявки - победители отбора пополнили ряды смельчаков, прыгающих без одежды.

Всего мероприятие собрало 30 участников.

Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде Фото: Пресс-фото

Индивидуальные прыжки без одежды проводились в Латвии с момента появления банджи-джампинга (прыжков с тарзанки) в 1992 году. Однако в 2013 году состоялось первое публичное мероприятие "Голые прыгают бесплатно". Оно заслужило огромное внимание и отклик как у участников, так и у зрителей, собрав около тысячи любопытных на мосту через реку Гауя.

​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде Фото: Пресс-фото
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде Фото: Пресс-фото
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде Фото: Пресс-фото
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде Фото: Пресс-фото
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде Фото: Пресс-фото
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде Фото: Пресс-фото
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде Фото: Пресс-фото
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде Фото: Пресс-фото
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
​Акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде Фото: Пресс-фото

Галерея: "Голые прыгают бесплатно"

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