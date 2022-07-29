После перерыва в несколько лет в этом году 22 июля в Сигулде прошла акция "Голые прыгают бесплатно", когда любой желающий мог бесплатно прыгнуть с тарзанки из вагончика, который проезжает над Гауей, при условии, что это делается голышом.
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Фото ⟩ Как прошла акция "Голые прыгают бесплатно" в Сигулде
В этом году самая большая конкуренция среди желающих наблюдалась среди дам - на участие подали заявки 23 девушки, 10 из которых получили возможность прыгнуть. На конкурс также поступили 21 мужская и 22 парные заявки - победители отбора пополнили ряды смельчаков, прыгающих без одежды.
Всего мероприятие собрало 30 участников.
Индивидуальные прыжки без одежды проводились в Латвии с момента появления банджи-джампинга (прыжков с тарзанки) в 1992 году. Однако в 2013 году состоялось первое публичное мероприятие "Голые прыгают бесплатно". Оно заслужило огромное внимание и отклик как у участников, так и у зрителей, собрав около тысячи любопытных на мосту через реку Гауя.
Галерея: "Голые прыгают бесплатно"
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