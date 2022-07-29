Эстония отказывается от закупки вакцины против коронавируса Valneva

"Потребности Эстонии в вакцинах на предстоящий сезон покрываются договорами с Moderna и Pfizer/BioNTech. Количество доступных по действующим договорам препаратов даже несколько превышает потребности Эстонии на данный момент", – сказал министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон.

В ноябре 2021 года Евросоюз подписал с производителем вакцины Valneva договор о предварительной закупке вакцины на основе инактивированного вируса с условием, что вакцина получит регистрационное удостоверение Европейского союза не позднее мая этого года. Поскольку компания Valneva получила торговую лицензию позже указанного срока (лицензия ЕС была выдана 24.06.2022), многие страны выразили желание расторгнуть заключенные ранее договоры.

Европейская комиссия инициировала поправку к договору с Valneva. Благодаря этой поправке государства могут оставить первоначальное количество вакцины, сократить его или отказаться от заказанного количества препарата. Большинство стран, присоединившихся к договору, планируют отказаться от заказанного количества (в настоящее время закупить вакцину Valneva планируют только Австрия, Болгария, Дания, Финляндия, Германия).

Эстония приобрела вакцины против Covid-19, выпускаемые пятью производителями. В основном в Европе и Эстонии применяются препараты на основе технологии мРНК – Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Moderna (Spikevax). Вакцина AstraZeneca больше не используется.