В Latvijas meži сменилось руководство

Члены правления Том Рейзиньш и Янис Станкевич переизбраны на очередной пятилетний срок.

Работу в правлении LVM продолжит Янис Лапиньш, чьи полномочия в соответствии с договором действуют до 1 сентября 2024 года.

Новое правление компании приступает к работе в пятницу.

Председатель совета LVM Эдмунд Бельскис подчеркивает, что перед новым правлением компании при осуществлении устойчивого, эффективного и социально ответственного управления стратегическими активами предприятия - землей, лесом и другими ресурсами - встанут амбициозные цели как по повышению продуктивности лесов, так и в сфере депонирования углерода, а также в вопросах инновационного развития, основанного на последних научных достижениях.

От имени правления Бельскис выражает благодарность бывшему председателю правления Арнису Мелнису и члену правления Эдвину Заковицсу за их вклад в долгосрочный рост компании, ставшей за 20 лет одним из лидеров латвийской экономики.