Правление Latvijas valsts meži (LVM) на внеочередном собрании в пятницу утвердило новый состав правления предприятия, в том числе назначило председателем правления бывшего председателя Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерса Путниньша, следует из публикации на сайте компании.
В Latvijas meži сменилось руководство
Члены правления Том Рейзиньш и Янис Станкевич переизбраны на очередной пятилетний срок.
Работу в правлении LVM продолжит Янис Лапиньш, чьи полномочия в соответствии с договором действуют до 1 сентября 2024 года.
Новое правление компании приступает к работе в пятницу.
Председатель совета LVM Эдмунд Бельскис подчеркивает, что перед новым правлением компании при осуществлении устойчивого, эффективного и социально ответственного управления стратегическими активами предприятия - землей, лесом и другими ресурсами - встанут амбициозные цели как по повышению продуктивности лесов, так и в сфере депонирования углерода, а также в вопросах инновационного развития, основанного на последних научных достижениях.
От имени правления Бельскис выражает благодарность бывшему председателю правления Арнису Мелнису и члену правления Эдвину Заковицсу за их вклад в долгосрочный рост компании, ставшей за 20 лет одним из лидеров латвийской экономики.
Путниньш является членом правления компании информационных технологий Decta, до этого он был председателем совета КРФК, ранее - членом правления Latvijas kuģniecība и Ventbunkers, а еще раньше - начальником юридического управления Банка Латвии. Путниньш получил в Латвийском университете степень магистра социальных наук в области права, а также степень бакалавра политических наук в области международных отношений.
Рейзиньш 15 лет работал в строительной отрасли: до марта 2022 года исполнял обязанности финансового директора строительной группы MN Holding, одновременно был членом правления Velve, ранее - финансовым и административным директором и членом правления в Latvijas energoceltnieks. Рейзиньш получил степень магистра социальных наук в области менеджмента в Латвийском университете.
Станкевич много лет возглавлял производственный отдел Rīgas meži. Он получил профессиональную степень бакалавра в области материаловедения и квалификацию инженера по деревообработке в Латвийском сельскохозяйственном университете.
До сих пор в правлении LVM работали Мелнис, Заковицс и Лапиньш.
Ранее сообщалось, что в марте этого года был объявлен конкурс на должности четырех членов правления LVM со сроком подачи заявок до 13 апреля 2022 года, который позже был продлен до 6 мая.
Ежемесячное брутто-вознаграждение члена правления составит от 10 280 до 12 700 евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!