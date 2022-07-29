Собор Парижской Богоматери, в котором три года назад случился пожар, будет открыт для посетителей после реконструкции в 2024 году, ссылаясь на сказанное министром культуры Франции, в пятницу сообщила служба BBC.
Собор Парижской Богоматери откроет двери для посетителей в 2024 году
Собор Парижской Богоматери откроет двери для посетителей в 2024 году
Как напоминает СМИ, в настоящее время в соборе проходят серьезные работы по реконструкции.
Уже сообщалось, что вечером 15 апреля 2019 года во всемирно известном храме вспыхнул пожар, причинивший обширные разрушения.
Пожарным удалось спасти основную структуру 850-летнего сооружения, но пламя уничтожило крышу и другие строительные детали собора.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова