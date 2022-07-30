На первый взгляд может показаться, что количество конфликтов в обществе, связанных с национальной принадлежностью и использованием родного языка, увеличивается, однако представители Государственной полиции подчеркивают, что такие конфликты не имеют тенденции к увеличению.
Полиция: конфликтов на почве национальности в Латвии больше не становится
Как сообщили представители полиции, в целом за пять месяцев с начала войны России в Украине интенсивность выявленных в Латвии правонарушений нельзя оценить как нарастающую, а характер событий сохраняется умеренно схожим.
Как и прежде, наиболее часто выявляемые нарушения связаны с выражением позиций в поддержку военной агрессии, в том числе с демонстрацией запрещенной символики в публичной среде, а также кражей или порчей флагов Украины. Время от времени также имеют место случаи, когда страдают автомобили граждан Украины.
Кроме того, констатированы некоторые конфликтные ситуации бытового характера между лицами, в числе которых - граждане Украины. В целом характер и интенсивность всех этих правонарушений не особенно примечательны на фоне остальных зарегистрированных в Латвии событий.
Всего за пять месяцев полиция возбудила 112 уголовных производств, более 250 дел об административных правонарушениях, действует почти 190 ведомственных проверок.
События, зарегистрированные в июле в связи с военными действиями России в Украине, в целом показывают, что разного рода нарушения были направлены против имущества граждан Украины и флагов этой страны, однако неизменной остается тенденция, что наиболее частые нарушения связаны непосредственно с изображением символов, прославляющих государство-агрессора, военную агрессию и тоталитарный режим, в общественной среде - на объектах инфраструктуры, одежде или в транспортных средствах.
Полиция констатировала несколько человек, которые носили на одежде или размещали на автомобиле георгиевскую ленту или запрещенный символ тоталитарного режима - серп и молот. Был выявлен и случай, когда мужчина в публичном месте выкрикивал хвалебные слова в адрес президента России.
В июле также были выявлены преступления против собственности граждан Украины - у женщины был украден мобильный телефон, а у мужчины - велосипед. Кроме того, до сих пор имеют место случаи повреждения автомобилей именно с украинскими номерами.
В июле в Риге было начато несколько уголовных процессов, в рамках которых в настоящее время продолжается следствие и выяснение возможных виновных.
10 июля на улице Дзервью в Риге был обнаружен автомобиль марки BMW с разбитым стеклом и украденным рулевым колесом. 14 июля также в Риге, на улице Маскавас, был обнаружен автомобиль Opel с украинскими номерами, которому прокололи все шины.
Зарегистрирован случай, когда 17 июля в Юрмале, на проспекте Межа, автовладелец обнаружил, что его автомобиль Mercedes Benz был покрыт черной краской - был замазан передний номерной знак, а на лобовом стекле нарисован символ Z, связанный с войной России в Украине.
Всем вышеперечисленным правонарушениям полиция уделяет повышенное внимание и проводит информационные проверки и расследования, оценивая, имеют ли события признаки преступления на почве ненависти.
Также в последние месяцы в обществе произошли потрясения в вопросах национальности и использования родного языка, а также во взаимоотношениях между различными группами общества.
Отдельные конфликтные ситуации также получили широкий резонанс в публичном пространстве, что поначалу создает ощущение эскалации таких конфликтов, однако, по мнению полиции, после этих случаев общую ситуацию нельзя охарактеризовать как с нарастающей тенденцией.
Разного рода конфликтные ситуации существовали всегда и чаще всего непосредственно между соседями, которые в основном изначально возникали из каких-то других вопросов бытового характера, но дополнительный контекст придается из-за национальности или использования языка.
В любом случае каждая такая ситуация тщательно изучается путем принятия соответствующих процессуальных решений, включая тщательную оценку того, можно ли в конкретных случаях увидеть признаки, мотивированные ненавистью - полиция и ранее выражала нулевую терпимость, в том числе к преступлениям, мотивированным национальной или расовой ненавистью.
"В связи с этим также призываем жителей не поддаваться на различные провокации, сохранять спокойствие и сообщать в полицию в случае выявления каких-либо нарушений закона", - сообщили в полиции.
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