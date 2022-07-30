Полиция: конфликтов на почве национальности в Латвии больше не становится

Как сообщили представители полиции, в целом за пять месяцев с начала войны России в Украине интенсивность выявленных в Латвии правонарушений нельзя оценить как нарастающую, а характер событий сохраняется умеренно схожим.

Как и прежде, наиболее часто выявляемые нарушения связаны с выражением позиций в поддержку военной агрессии, в том числе с демонстрацией запрещенной символики в публичной среде, а также кражей или порчей флагов Украины. Время от времени также имеют место случаи, когда страдают автомобили граждан Украины.

Кроме того, констатированы некоторые конфликтные ситуации бытового характера между лицами, в числе которых - граждане Украины. В целом характер и интенсивность всех этих правонарушений не особенно примечательны на фоне остальных зарегистрированных в Латвии событий.

Всего за пять месяцев полиция возбудила 112 уголовных производств, более 250 дел об административных правонарушениях, действует почти 190 ведомственных проверок.