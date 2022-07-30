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Кремлевский самолет потратил на путь до Швейцарии девять часов

rus.tvnet.lv
Кремлевский самолет потратил на путь до Швейцарии девять часов
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Фото: Twitter/@flightradar24

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, по-прежнему затрагивают авиационную сферу, вынуждая самолеты использовать длинные и изобретательные маршруты, чтобы добраться до места назначения, сообщает издание Insider.

В среду, 27 июля, российский правительственный самолет пролетел девять часов из Москвы в швейцарский город Базель, хотя без ограничений полет длился бы всего три часа, сообщает Flightradar24.

Самолет Ил-96-300 российского производства используется для перевозки правительственных чиновников и президента. Самолет вылетел из Москвы в 10:27 и прибыл в пункт назначения в 19:39.

Он пролетел над Россией, Грузией и Турцией, а затем над Южным Средиземноморьем. Прежде чем достичь пункта назначения, самолет пересек береговую линию Африки и пролетел над Северным Тунисом. После этого он попал в воздушное пространство Франции, а затем достиг пункта назначения - Швейцарии.

По имеющейся у Flightradar24 информации, Франция и Швейцария договорились о предоставлении специального разрешения, чтобы российский самолет мог прибыть в Швейцарию.

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