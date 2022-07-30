Кремлевский самолет потратил на путь до Швейцарии девять часов

В среду, 27 июля, российский правительственный самолет пролетел девять часов из Москвы в швейцарский город Базель, хотя без ограничений полет длился бы всего три часа, сообщает Flightradar24.

Самолет Ил-96-300 российского производства используется для перевозки правительственных чиновников и президента. Самолет вылетел из Москвы в 10:27 и прибыл в пункт назначения в 19:39.

Он пролетел над Россией, Грузией и Турцией, а затем над Южным Средиземноморьем. Прежде чем достичь пункта назначения, самолет пересек береговую линию Африки и пролетел над Северным Тунисом. После этого он попал в воздушное пространство Франции, а затем достиг пункта назначения - Швейцарии.

По имеющейся у Flightradar24 информации, Франция и Швейцария договорились о предоставлении специального разрешения, чтобы российский самолет мог прибыть в Швейцарию.