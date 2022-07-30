Москва обратилась с просьбой включить гражданина России Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в Германии, в американо-российскую сделку по обмену пленными, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждением сделки.
CNN: Москва хочет обменять обвиняемого в убийстве россиянина на спортсменку и экс-морпеха
Красиков, также использовавший документы, выданные на имя Вадима Соколова, был осужден в Берлине в декабре 2021 года.
Суд установил, что гражданин России действовал по указанию из Москвы, а преступление квалифицировал как акт государственного терроризма.
Красиков убил бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Как заключил обвинительный акт в суде, исполнители убийства хотели отомстить Хангошвили за его участие в более ранних конфликтах с Россией.
По данным CNN
Москва хочет, чтобы Красиков был включен в предложенную США сделку по обмену двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана на российского торговца оружием Виктора Бута.
Предложение о включении Красикова в сделку было передано в июле по неофициальным каналам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Сделка осложняется тем, что Красиков был осужден немецким, а не американским судом.
Как подтвердил CNN высокопоставленный представитель правительства Германии, американцы запросили у представителей Берлина возможность обмена. Тема еще не обсуждалась на высоком уровне.
В декабре немецкий суд признал особо тяжким преступление, совершенное Красиковым, которое обвинение считает заказом российских спецслужб.
23 августа 2018 года в Малом Тиргартене в Берлине был застрелен 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Позже в тот же день Красиков был задержан полицией.
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