Француз Лоран несколько лет назад перенял французский бар в Старой Риге у своих соотечественников. В ночной клуб в основном приходит молодежь и студенты ERASMUS. Перед выступлением на фестивале Positivus за одним из столиков также сидела знаменитость мирового масштаба, рэпер A$AP Rocky, рассказывает передача Bez Tabu.
В Риге затопило бар, в котором недавно побывал A$AP Rocky. Rīgas ūdens не хочет покрывать ущерб
В феврале этого года, когда ночным клубам дали добро на возобновление работы, на улице Мазас Яунавас прорвало водопровод, из-за чего затопило бар в подвале.
Вместе с водой в развлекательную зону попало и большое количество песка, в результате чего возобновление работы пришлось отложить на неделю.
"Здесь было много воды. Холодильник, мусор, кофейный аппарат - все было в воде. В технических помещениях... Этот новый холодильник тоже уже не работает. Здесь все было в воде.
Я отправил им 10-15 писем. Я спросил, могу ли я пойти в их офис, чтобы поговорить с ответственным лицом. Мне сказали, что в этом нет необходимости. Я отправил видео, фотографии, инвентарную таблицу. Я все объяснил, но они говорят - нет.
Это не нормальная ситуация. Это большая компания. Что для них пять тысяч? У них миллионы. Я не понимаю. По крайней мере, мы должны поговорить", - говорит Лоран, владелец бара.
Предприниматель подсчитал, что потерял до шести тысяч евро, и обратился в муниципальное предприятие Rīgas ūdens с просьбой о компенсации, но вместо поддержки получил отказ.
Здание принадлежит государству, которое сдает помещения в аренду предпринимателям. В госкомпании также надеются получить компенсацию до 5 августа.
Специалисты Valsts nekustamo īpašumi провели повторное обследование помещений и обратились в Rīgas ūdens с просьбой устранить обнаруженные дефекты или возместить ущерб в размере 5 555,20 евро до 5 августа, чтобы устранить дефекты, вызванные аварией.
Такие, как замена поврежденных деревянных окон и подоконников, ремонт световых шахт подвала, в т.ч. перекладка, расшивка, отделка поврежденных участков кладки, восстановление верхней части брусчатки, укрепление защитной сетки, а также чистка фасадной отделки.
Муниципальное предприятие Rīgas ūdens не сдается и на данный момент не готово покрыть ни требуемую Valsts nekustamo īpašumi сумму, ни подсчитанные Лораном убытки.
"Это здание было похоже на решето. Собственник здания не позаботился о том, чтобы вода не поступала в него. Когда случилась авария, мы сразу приняли меры, откачали воду. Насколько я понимаю, на основании этих действий они считают, что мы признаем свою вину", - сказал представитель Rīgas ūdens Сандрис Ванзович.
Если Valsts nekustamie īpašumi и Rīgas ūdens не смогут договориться о возмещении ущерба, ожидается судебное разбирательство. Однако Лоран признает, что у него нет средств, чтобы самому обратиться в суд.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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