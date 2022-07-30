В Риге затопило бар, в котором недавно побывал A$AP Rocky. Rīgas ūdens не хочет покрывать ущерб

Здание принадлежит государству, которое сдает помещения в аренду предпринимателям. В госкомпании также надеются получить компенсацию до 5 августа.

Специалисты Valsts nekustamo īpašumi провели повторное обследование помещений и обратились в Rīgas ūdens с просьбой устранить обнаруженные дефекты или возместить ущерб в размере 5 555,20 евро до 5 августа, чтобы устранить дефекты, вызванные аварией.

Такие, как замена поврежденных деревянных окон и подоконников, ремонт световых шахт подвала, в т.ч. перекладка, расшивка, отделка поврежденных участков кладки, восстановление верхней части брусчатки, укрепление защитной сетки, а также чистка фасадной отделки.

Муниципальное предприятие Rīgas ūdens не сдается и на данный момент не готово покрыть ни требуемую Valsts nekustamo īpašumi сумму, ни подсчитанные Лораном убытки.

"Это здание было похоже на решето. Собственник здания не позаботился о том, чтобы вода не поступала в него. Когда случилась авария, мы сразу приняли меры, откачали воду. Насколько я понимаю, на основании этих действий они считают, что мы признаем свою вину", - сказал представитель Rīgas ūdens Сандрис Ванзович.

Если Valsts nekustamie īpašumi и Rīgas ūdens не смогут договориться о возмещении ущерба, ожидается судебное разбирательство. Однако Лоран признает, что у него нет средств, чтобы самому обратиться в суд.

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