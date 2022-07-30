Власти Украины объявили об обязательной эвакуации из Донецкой области

По словам Верещук, эвакуация необходима из-за того, что в подконтрольной Украине части региона разрушены газопроводы, поэтому отопления зимой там не будет.

"Если человек отказывается эвакуироваться, он должен будет подписать, что он понимает все последствия и несет ответственность за свою жизнь", - сказала Верещук.

По данным вице-премьера, эвакуированы будут около 200 тысяч человек.

Верещук отметила, что эвакуация также, возможно, будет объявлена и в Запорожской области, так как на двух третях ее территории также отсутствует газоснабжение.