Власти Украины объявили обязательную эвакуацию из Донецкой области. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Ирина Верещук, пишет "Медуза".
Власти Украины объявили об обязательной эвакуации из Донецкой области
Власти Украины объявили об обязательной эвакуации из Донецкой области
По словам Верещук, эвакуация необходима из-за того, что в подконтрольной Украине части региона разрушены газопроводы, поэтому отопления зимой там не будет.
"Если человек отказывается эвакуироваться, он должен будет подписать, что он понимает все последствия и несет ответственность за свою жизнь", - сказала Верещук.
По данным вице-премьера, эвакуированы будут около 200 тысяч человек.
Верещук отметила, что эвакуация также, возможно, будет объявлена и в Запорожской области, так как на двух третях ее территории также отсутствует газоснабжение.
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