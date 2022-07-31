В начале этой недели появилась информация о серьезном столкновении трех автомобилей на Рижской объездной дороге на пересечении с шоссе Улброка - Огре. В связи с ремонтными работами там с утра до полудня были отключены светофоры. Водитель легковой машины Toyota, видимо, заметил это в последний момент и выехал на перекресток, не пропустив ехавший по главной дороге грузовик, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Авария на кольцевой дороге: передача выяснила, почему движение не регулировалось
В результате водитель и пассажир Toyota с тяжелыми травмами попали в больницу. В распоряжении TV3 есть запись видеорегистратора, зафиксировавшего момент ДТП, также с редакцией связалась зрительница, располагающая информацией о возможном халатном отношении сотрудников дорожной полиции к общественной безопасности.
"Увиденный репортаж о двух тяжелораненых женщинах, которые врезались в "фуру", заставляет задуматься о нашем государстве, его отношении, неорганизованных дорогах. Я сама ездила по Тинужскому шоссе. Там даже со светофорами нужно смотреть, чтобы никто не въехал. Почему в тот день, когда их выключили, на этом жутком перекрестке не могла дежурить полиция", - растерянно интересуется Ирена.
Запись видеорегистратора подтверждает факт, что в момент аварии сотрудники полиции не регулировали движение на перекрестке. Нужно ли было им там быть, и обращался ли в тот день кто-либо за служебной помощью, выяснят правоохранители.
В случаях, когда в регулировании дорожного движения требуется помощь полиции, ее запрашивают службы, отвечающие за содержание конкретной дороги. 25 июля Государственная полиция получила запрос помощи в регулировании движения на пересечении автомагистралей A4 и P5.
Сотрудники полиции, прибывшие на место, оценили ситуацию. Принимая во внимание, что на месте находился технический персонал и движение в конкретном месте было беспрепятственным, а все водители следовали дорожным знакам, как и положено в таких случаях, когда не работает светофор, было решено, что привлечение сотрудников полиции к регулированию дорожного движения не является необходимым.
Программа запросила информацию у предприятия, обслуживающего дорогу. Там сообщили, что электричество на инфраструктуре автомагистрали было отключено из-за ремонтных работ, проводимых сотрудниками Sadales tīkls. Также было отмечено, что в случаях с выключенным светофором водители должны соблюдать правила дорожного движения, полиция в таких ситуациях не привлекается, однако, случай на Рижской кольцевой дороге, вероятно, был исключением.
Время, зафиксированное на видеорегистраторе, совпадает со временем, когда произошло ДТП, а именно в 14:00. Согласно официальной информации, работы по ремонту были завершены в 14:20. Из этого следует, что экипажу дорожной полиции не хватило терпения дождаться момента, когда работа светофора на перекрестке будет восстановлена. Небольшая задержка полиции на месте могла бы предотвратить аварию, в результате которой две женщины попали в больницу.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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