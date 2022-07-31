Видео ⟩ Авария на кольцевой дороге: передача выяснила, почему движение не регулировалось

Сотрудники полиции, прибывшие на место, оценили ситуацию. Принимая во внимание, что на месте находился технический персонал и движение в конкретном месте было беспрепятственным, а все водители следовали дорожным знакам, как и положено в таких случаях, когда не работает светофор, было решено, что привлечение сотрудников полиции к регулированию дорожного движения не является необходимым.

Программа запросила информацию у предприятия, обслуживающего дорогу. Там сообщили, что электричество на инфраструктуре автомагистрали было отключено из-за ремонтных работ, проводимых сотрудниками Sadales tīkls. Также было отмечено, что в случаях с выключенным светофором водители должны соблюдать правила дорожного движения, полиция в таких ситуациях не привлекается, однако, случай на Рижской кольцевой дороге, вероятно, был исключением.

Время, зафиксированное на видеорегистраторе, совпадает со временем, когда произошло ДТП, а именно в 14:00. Согласно официальной информации, работы по ремонту были завершены в 14:20. Из этого следует, что экипажу дорожной полиции не хватило терпения дождаться момента, когда работа светофора на перекрестке будет восстановлена. Небольшая задержка полиции на месте могла бы предотвратить аварию, в результате которой две женщины попали в больницу.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)