Европейская цивилизация излишне усложнила натуральный процесс: Монеточка о родах

Изучив доступную информацию, она пришла к выводу, что с развитием европейской цивилизации естественный для женщины процесс стал слишком сложным:

"Куда-то совершенно испарился страх. Чем больше я читаю, тем больше понимаю, что в основном то, чего боятся женщины, это какие-то мифы и стереотипы. Либо это настолько редкие случаи, что к ним не имеет никакого смысла готовиться. Раньше я считала, что роды - это мучение и проклятье, наказание нам за какие-то наши женские грехи".

Она призналась, что только сейчас почувствовала, что в организме здоровой женщины, где беременность протекает нормально, есть все для того, чтобы родить ребенка.

"Не нужна никакая дополнительная [помощь], как при операции: вот мы при смерти лежим, и вот из нас надо уже это все щипцами вытаскивать и делать какие-то бесконечные уколы.

Знаете, что мне помогло и очень успокоило? Историческая информация о том, как проходили роды в разные эпохи, в разных местах, в каких-то племенах. Оказалось, что далеко не в каждом обществе есть эта надстройка, стигма о том, что это какое-то мучение, кошмар и ад. Там никто так не думает и медицинским случаем это никто исторически не считает. В общем, мой вердикт пока что таков, что это европейская цивилизация излишне заморочила и усложнила женщинам их комфортный натуральный процесс", - указала Монеточка.

Напомним, российская певица Монеточка (наст. имя - Елизавета Гырдымова) дала интервью журналистке Ирине Шихман, в котором призналась, что они с мужем сейчас проживают в Литве и ждут девочку.