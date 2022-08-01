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Еврокомиссия предупреждает об эскалации энергетического кризиса

rus.tvnet.lv
Еврокомиссия предупреждает об эскалации энергетического кризиса
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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен Фото: Sintija Zandersone/LETA

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила в понедельник, 1 августа, что энергетический кризис может стать еще более масштабным.

"Поскольку Россия уже полностью или частично прекратила поставки газа в 12 стран-членов Европейского союза (ЕС), нам всем нужно готовиться к худшему", - сказал Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете El Mundo.

Недавно Россия приостановила поставки газа в несколько стран ЕС, в том числе в Польшу, Болгарию и, в субботу, в Латвию.

31 марта президент России подписал указ, которым предусмотрено, что с 1 апреля оплата за природный газ из стран, которые Россия считает недружественными, будет приниматься только в рублях.

Россия потребовала от зарубежных партнеров расплачиваться за поставки газа в рублях, тем самым пытаясь стимулировать свою национальную валюту в условиях западных санкций.

Россия также сократила поставки газа в Германию по техническим причинам из-за ремонта газопровода. Немецкие официальные лица считают, что это было сделано по политическим мотивам.

На прошлой неделе государства-члены Евросоюза согласовали план действий в чрезвычайных ситуациях по экономии природного газа, целью которого является снижение последствий возможного полного прекращения поставок российского газа.

"Всего за одну неделю ЕС согласился предпринять решительный и беспрецедентный шаг, чтобы противостоять угрозе [президента России Владимира] Путина полностью прекратить поставки газа", - заявила она газете El Mundo.

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