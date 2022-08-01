Передача: Панкратов посетил оккупированные Россией области Украины

Со ссылкой на неофициальную информацию TV3 ziņas сообщили, что Панкратов уже длительное время действовал как агент влияния Кремля.

Как стало известно ранее, Служба государственной безопасности (VDD) задержала, а суд постановил арестовать бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова. Его подозревают в публичной поддержке преступлений России против Украины и ее народа и нарушении международных санкций.

Ранее Панкратов выступал на кремлевских пропагандистских каналах как эксперт, журналист, политолог и распространял дезинформацию о Латвии.

Он рассказал, как тяжело приходится русскоязычным в Латвии, и похвалил политику Кремля и компетентность ее создателей.

Панкратов, 1969 года рождения, в 2009 году был избран в Рижскую думу от объединения партий "Центр Согласия" и проработал в самоуправлении несколько лет. В 2018 году он баллотировался в Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году - на выборах Европейского парламента по списку Партии действия.

По данным Firmas.lv, Руслан Панкратов вместе с Верой Панкратовой состоит в зарегистрированном в 2006 году обществе "Русский мир Латвии". Несколько лет назад он состоял также в "Объединении против нацизма".