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В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за оспы обезьян

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В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за оспы обезьян
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Очередь на вакцинацию от оспы обезьян
Очередь на вакцинацию от оспы обезьян Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Штат Калифорния вторым после Нью-Йорка ввел чрезвычайное положение из-за вспышки оспы обезьян. Об этом объявил губернатор Гэвин Ньюсом, сообщает Associated Press.

Это, как сказал губернатор, поможет Калифорнии скоординировать меры против вспышки заболевания, найти вакцины и провести просветительскую работу о том, где люди могут получить лечение и пройти вакцинацию.

"Мы продолжим работать с федеральным правительством, чтобы обеспечить больше вакцин, повысить осведомленность о снижении риска и поддержать сообщество ЛГБТК+ в борьбе со стигматизацией", - заявил губернатор.

В Калифорнии выявили около 800 случаев заражения оспой обезьян, тогда как в целом в США подтвердили более пяти тысяч случаев. Калифорния получила более 61 тысячи доз вакцины и уже распределила более 25 тысяч доз.

30 июля чрезвычайное положение из-за оспы обезьян объявили в штате Нью-Йорк.

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