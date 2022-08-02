В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за оспы обезьян

Это, как сказал губернатор, поможет Калифорнии скоординировать меры против вспышки заболевания, найти вакцины и провести просветительскую работу о том, где люди могут получить лечение и пройти вакцинацию.

"Мы продолжим работать с федеральным правительством, чтобы обеспечить больше вакцин, повысить осведомленность о снижении риска и поддержать сообщество ЛГБТК+ в борьбе со стигматизацией", - заявил губернатор.

В Калифорнии выявили около 800 случаев заражения оспой обезьян, тогда как в целом в США подтвердили более пяти тысяч случаев. Калифорния получила более 61 тысячи доз вакцины и уже распределила более 25 тысяч доз.

30 июля чрезвычайное положение из-за оспы обезьян объявили в штате Нью-Йорк.