Как сообщает China Times, китайские авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун" покинули порты дислоцирования и вышли в море. Поводом для этого считается возможный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Готовясь к возможному визиту Пелоси на Тайвань, Китай вывел в море авианосцы
Готовясь к возможному визиту Пелоси на Тайвань, Китай вывел в море авианосцы
Агентство Reuters сообщает, что китайские военные самолеты демонстративно совершают полеты у разграничительной линии, находящейся посередине пролива, отделяющего Тайвань от материкового Китая. Там же с 1 августа находятся несколько китайских военных кораблей.
В свою очередь, США 1 августа перебросили в район Тайваня авианосец "Рональд Рейган" и несколько десантных кораблей.
Намерения Пелоси посетить Тайвань до сих пор официально не подтверждены. По данным CNN, она может прилететь на остров 2 августа около 17:00 по рижскому времени. На данный момент самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура, но куда точно он направляется, пока неясно.
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