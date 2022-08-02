Готовясь к возможному визиту Пелоси на Тайвань, Китай вывел в море авианосцы

Агентство Reuters сообщает, что китайские военные самолеты демонстративно совершают полеты у разграничительной линии, находящейся посередине пролива, отделяющего Тайвань от материкового Китая. Там же с 1 августа находятся несколько китайских военных кораблей.

Намерения Пелоси посетить Тайвань до сих пор официально не подтверждены. По данным CNN, она может прилететь на остров 2 августа около 17:00 по рижскому времени. На данный момент самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура, но куда точно он направляется, пока неясно.