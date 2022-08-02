Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил, что в дальнейшем напиток Sprite больше не будет продаваться в зеленых бутылках. Как сообщает CNN, Sprite в зеленых бутылках был одним из главных символов напитка на протяжении более 60 лет.
Конец эпохи: Sprite больше не будут продавать в зеленых бутылках
На прошлой неделе Coca-Cola сообщила, что значительные изменения коснутся упаковки Sprite - в дальнейшем напиток будут наливать в прозрачные пластиковые бутылки, а зеленые бутылки станут историей. Это делается в связи с тем, что компания становится более ответственной в вопросах окружающей среды.
Указывается, что Sprite в зеленых пластиковых бутылках содержит зеленый полиэтилентерефталат. Это химическое соединение фактически не позволяет переработать использованный пластик в новые бутылки, а компания ищет возможности, как снизить отходы пластика.
"Отказ от цветов в бутылках позволит увеличить качество переработанного материала", - заявил руководитель компании-партнера Coca-Cola, производителя пластиковой упаковки R3CYCLE, Джулиан Очоа.
"Чистые пластиковые бутылки можно легко переработать и произвести новые бутылки, способствуя, таким образом, обороту в сфере экономики пластика", - сказал Очоа.
В Coca-Cola отмечают, что зеленый цвет полностью не исчезнет, он по-прежнему останется на этикетках Sprite.
Другие напитки производства Coca-Cola, в которых также используются зеленые бутылки, например Fresca, Seagram’s и другие, также вскоре получат новые, прозрачные бутылки.
На прошлой неделе Coca-Cola сообщила о результатах за второй квартал. Указывается, что показатели прибыли были выше, чем планировалось, и это объясняется большим спросом, что позволило увеличить прогнозы финансовых показателей на будущий год.
В 2018 году Coca-Cola сообщила о создании инициативы "Мир без отходов". Цель этой инициативы - добиться, чтобы за каждую использованную пластиковую бутылку до 2030 года была произведена новая - переработанная бутылка. Именно поэтому в прошлом году Coca-Cola презентовала новую бутылку объемом почти 400 миллилитров, которая полностью произведена из переработанного пластика.
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