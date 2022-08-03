Бывшие сотрудники рижской муниципальной полиции осуждены за сутенерство и "крышевание"

Трулис когда-то был начальником Главного управления Рижской муниципальной полиции. Его обвинили в получении взяток от сутенеров в течение как минимум полутора лет за оповещение их о плановых рейдах и проверках мест оказания сексуальных услуг сотрудниками правоохранительных органов.

Элина Йостиня была начальником Отдела служебных расследований. На уголовном процессе ее обвинили в посредничестве во взяточничестве и сутенерстве в составе организованной группы. В группу сутенеров, организованную Йостиней, вошли еще трое сотрудников SIA Masage studio Euforija.

После нескольких лет судебных разбирательств в первой инстанции подсудимые наконец признали свою вину и все пятеро договорились с прокурором о наказании. Соглашение было одобрено судом и вступило в силу. Трулис был приговорен к штрафу в размере 10 000 евро и лишен права занимать должность государственного служащего на два года, а все четверо сутенеров были приговорены к условным срокам тюремного заключения, в том числе Йостиня - к пяти годам с пятилетним испытательным сроком.