Latvijas Avīze сообщает, что суд Видземского предместья города Риги признал двух бывших работников Рижской муниципальной полиции Айгарса Трулиса и Элину Йостиню виновными в сутенерстве и коррупционной деятельности, направленной на сокрытие этого преступления.
Бывшие сотрудники рижской муниципальной полиции осуждены за сутенерство и "крышевание"
Трулис когда-то был начальником Главного управления Рижской муниципальной полиции. Его обвинили в получении взяток от сутенеров в течение как минимум полутора лет за оповещение их о плановых рейдах и проверках мест оказания сексуальных услуг сотрудниками правоохранительных органов.
Элина Йостиня была начальником Отдела служебных расследований. На уголовном процессе ее обвинили в посредничестве во взяточничестве и сутенерстве в составе организованной группы. В группу сутенеров, организованную Йостиней, вошли еще трое сотрудников SIA Masage studio Euforija.
После нескольких лет судебных разбирательств в первой инстанции подсудимые наконец признали свою вину и все пятеро договорились с прокурором о наказании. Соглашение было одобрено судом и вступило в силу. Трулис был приговорен к штрафу в размере 10 000 евро и лишен права занимать должность государственного служащего на два года, а все четверо сутенеров были приговорены к условным срокам тюремного заключения, в том числе Йостиня - к пяти годам с пятилетним испытательным сроком.
RUS TVNET уже сообщал, что арест подозреваемых произошел в 2014 году. Затем Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении двух сотрудников муниципальной полиции и одного бизнесмена за коррупцию.
Как заявил тогда KNAB, представленные доказательства дали основания полагать, что сотрудник муниципальной полиции, используя свое служебное положение, предоставил бизнесмену сведения ограниченного доступа, за что посредник - чиновник - получил незаконное вознаграждение. KNAB предложила возбудить уголовное преследование в отношении сотрудников полиции за получение взятки и посредничество во взяточничестве, а также в отношении бизнесмена за дачу взятки.
KNAB написал в пресс-релизе, что за длительный период времени один чиновник муниципальной полиции принял несколько взяток для дальнейшей передачи главе администрации Рижской муниципальной полиции, чтобы тот, используя свое служебное положение, действовал в интересах взяткодателя и допускать бездействие в интересах коммерческой компании. Имеющаяся в распоряжении KNAB информация показала, что в одном случае должностному лицу была дана взятка в размере 533 евро, а в другом случае - 400 евро.
После передачи взятки должностные лица муниципальной полиции были задержаны. Аресты и обыски проводились совместно с Государственной полицией. Было возбуждено уголовное дело о сутенерстве в составе организованной группы.
Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствовала о том, что притон работал около полутора лет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!