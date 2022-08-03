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"Это было красивое прощание". Линда Мурниеце закрыла Hotel Roma

rus.tvnet.lv
"Это было красивое прощание". Линда Мурниеце закрыла Hotel Roma
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Линда Мурниеце
Линда Мурниеце Фото: Jānis Škapars/TVNET

Предпринимательница и бывший политик Линда Мурниеце сообщила, что покидает гостиницу Hotel Roma, которая находится в Старой Риге.

"Мы сняли флаг Hotel ROMA вместе. Моя вторая семья и друзья. Я обещала сделать это несколько лет назад. В день, когда я пойму, что дверь нужно закрыть, чтобы двигаться дальше, мы снова будем вместе. Это было бесконечно красивый, сердечный и памятный вечер. Были слезы, смех и сюрпризы. (...)

Я снова надела фартук и угостила своих коллег, которые много лет ежедневно обслуживали наших гостей. Это было прекрасное прощание. Флаг Hotel ROMA теперь в моем распоряжении, и однажды он снова будет развеваться на какой-нибудь высокой мачте. Спасибо вам всем за эти прекрасные почти десять лет", - написала в своих соцсетях Мурниеце.

Предпринимательница ответила, что будущее гостиницы неизвестно. "Пока что закрыли дверь, поставили сигнализацию и ждем нового хозяина. Но ясно, что это больше никогда не будет Roma".

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