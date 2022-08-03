Пелоси заверила Тайвань в широкой поддержке Вашингтона

В ходе визита на Тайвань спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заверила власти спорного острова в непоколебимой поддержке Вашингтона. На встрече с главой местной администрации Цай Инвэнь в среду, 3 августа в Тайбэе она заявила, что приехала с целью "самым ясным образом дать понять", что США не откажутся от своих обязательств в отношении Тайваня.

США "гордятся прочной дружбой" с Тайванем

Этот визит одновременно является знаком того, что американцы "гордятся прочной дружбой" с Тайванем, добавила Пелоси, являющаяся третьим лицом во властной иерархии США после президента и вице-президента. Во время выступления в парламенте Тайваня она поблагодарила Цай Инвэнь ее лидерство и призвала к расширению межпарламентского сотрудничества. "Мы отдаем должное Тайваню за то, что он является одним из самых свободных обществ в мире", - подчеркнула спикер Палаты представителей.