Сотрудникам "АвтоВАЗа" выплатят 12 минимальных зарплат, если они добровольно уволятся

В компании объявили, что сотрудникам, решившим уйти с работы, будут предложены постоянные места работы в других компаниях Ижвеска и Удмуртии. Если они согласятся, им будет выплачено не менее пяти средних заработных плат или 12 минимальных заработных плат.

Компания также готова оказать дополнительную материальную поддержку работникам, увольняющимся по соглашению сторон, в размере от пяти до семи средних окладов в зависимости от стажа работы.

Пожилым работникам будет предложена единовременная выплата в размере семи средних заработных плат при досрочном выходе на пенсию.

В компании также говорят, что готовы оплачивать обучение сотрудников новым профессиям, востребованным на рынке труда региона.

В конце июля сотрудники автозавода направили президенту России Владимиру Путину открытое письмо с просьбой не допустить закрытия предприятия.

АвтоВАЗ сообщает, что они "создают новую промышленную стратегию, направленную на развитие компании и бренда Lada".

Автомобили Lada производились в России с советских времен и были символом ее экономики. Они также имели репутацию дешевых и ненадежных автомобилей.

После падения коммунизма автомобили Lada продолжали выпускаться и до сих пор составляют значительную часть российского авторынка.