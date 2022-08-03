День ВДВ в Риге: полиция начала административный процесс

Во вторник, 2 августа, из Тихого сада, который находится в Московском форштадте, поступил звонок в полицию, так как люди жаловались на нарушения общественного порядка и высказывали подозрения в организации необъявленного публичного мероприятия. В этом месте собралось около 30 человек.

В связи с инцидентом начат административный процесс по поводу использования в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. Штраф за такое нарушение для физического лица составляет до 350 евро.

В настоящее время административный процесс начат по факту, а не в отношении конкретного лица, проводятся следственные действия.

Государственная полиция призывает лиц, у которых есть видео- или фотоматериалы, запечатлевшие событие, произошедшее в Тихом саду, обратиться к стражам порядка.

День Воздушно-десантных войск - праздник, который отмечается в России 2 августа.