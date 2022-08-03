Государственная полиция начала административный процесс в связи с празднованием Дня десантника российской армии в Риге, в Московском форштадте, и просит очевидцев передать в полицию видео- или фотодоказательства празднования.
День ВДВ в Риге: полиция начала административный процесс
Во вторник, 2 августа, из Тихого сада, который находится в Московском форштадте, поступил звонок в полицию, так как люди жаловались на нарушения общественного порядка и высказывали подозрения в организации необъявленного публичного мероприятия. В этом месте собралось около 30 человек.
В связи с инцидентом начат административный процесс по поводу использования в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. Штраф за такое нарушение для физического лица составляет до 350 евро.
В настоящее время административный процесс начат по факту, а не в отношении конкретного лица, проводятся следственные действия.
Государственная полиция призывает лиц, у которых есть видео- или фотоматериалы, запечатлевшие событие, произошедшее в Тихом саду, обратиться к стражам порядка.
День Воздушно-десантных войск - праздник, который отмечается в России 2 августа.
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