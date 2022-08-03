Через 110 дней отец погибшего срочника с крейсера "Москва" получил свидетельство о смерти сына

В документе, копию которого он разместил в соцсетях, говорится, что Егор Шкребец скончался 13 апреля. Его отец отметил, что справку он получил на 110-й день после смерти сына.

"Шкребец Егор Дмитриевич, матрос срочной службы по призыву, старший вестовой службы снабжения, официально признанный Генеральным штабом участником боевых действий в составе экипажа крейсера "Москва" - погиб. Теперь и документально", - написал Дмитрий Шкребец.

Свидетельство о смерти ему выдали в Севастополе, в Доме офицеров. Ранее его сына считали без вести пропавшим.

Крейсер "Москва" затонул в апреле 2022 года. По версии Минобороны, на крейсере произошел пожар, при движении к порту судно затонуло. Украинская сторона сообщала, что подбила крейсер.

По предварительным данным, на борту находились около 500 человек. Россия заявила, что экипаж судна был полностью эвакуирован, но семьи некоторых членов экипажа начали сомневаться в этой версии.

Юлия Сивова, чей сын Андрей находился на корабле, рассказала The Guardian, что не получала информации о его местонахождении до понедельника, когда ей позвонили из Минобороны России и сообщили о смерти ее сына.

"Ему было всего 19 лет, когда его призвали. Больше мне ничего не сказали, никакой информации о том, когда будут похороны. Я уверена, что он не единственный, кто погиб", - сказала женщина