В Тюмени мужчина с топором напал на посетителей продуктового магазина. Среди них оказалась и двоюродная сестра телеведущей Алены Водонаевой - Анастасия.
Видео и фото ⟩ На сестру Водонаевой напал мужчина с топором
"Одна девушка зашла внутрь и начала кричать, что сюда бежит мужчина с топором. Мы закрылись и в окно увидели, как он чужую машину бьёт этим предметом. Потом в помещении, где были мы, он выбил стёкла. Мы спрятались. Потом убежали в лес, потому что магазин прилегает к лесу. Вызвали полицию, которая ехала 25 минут. Мужчину обезвредил клиент магазина, у которого в машине была монтировка", — рассказала Анастасия Telegram-каналу SHOT.
Алена Водонаева не осталась в стороне от этой истории.
"Сторис моей двоюродной сестры. Тюмень. Сегодня днем. 102 города Тюмени, у вас как там дела вообще? Работаете?", - написала она в своем Telegram-канале.
В свою очередь, в МВД сообщили, что мужчина задержан, и его мотивы выясняются.
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