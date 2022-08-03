Видео и фото ⟩ На сестру Водонаевой напал мужчина с топором

"Одна девушка зашла внутрь и начала кричать, что сюда бежит мужчина с топором. Мы закрылись и в окно увидели, как он чужую машину бьёт этим предметом. Потом в помещении, где были мы, он выбил стёкла. Мы спрятались. Потом убежали в лес, потому что магазин прилегает к лесу. Вызвали полицию, которая ехала 25 минут. Мужчину обезвредил клиент магазина, у которого в машине была монтировка", — рассказала Анастасия Telegram-каналу SHOT.