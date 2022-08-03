Мужчина вывесил флаг ВДВ России из окна в микрорайоне Браса

Прибывшие на место сотрудники полиции встретили нарушителя в подъезде и объяснили ему причину своего прибытия. Мужчина пояснил, что сегодня День ВДВ, поэтому он утром вывесил флаг в окно.

Мужчина агрессивно отреагировал на просьбу правоохранителей убрать флаг, пытаясь доказать, что он не нарушал закон. Было очевидно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также неоднократно угрожал стражам порядка, что вызовет "настоящую полицию".

После долгих переговоров человек уступил и убрал флаг.

Позже на улице полиция снова столкнулась с этим мужчиной, который начал проявлять неуважение к сотрудникам полиции. Он по-прежнему был агрессивен и провоцировал стражей порядка.

По факту инцидента возбуждено два дела об административных правонарушениях - за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, и за мелкое хулиганство.

Ранее RUS TVNET сообщал еще об одном инциденте по поводу использования в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления.