Министерство внутренних дел Латвии (МВД) предлагает поправки к правилам, которые предусматривают усиленные проверки граждан России, Беларуси и Камеруна, въезжающих в Латвию.
МВД предлагает усиленно контролировать приезжих из России, Беларуси и Камеруна
В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества заявлений на получение долгосрочной визы от граждан Камеруна в посольстве Латвии в Египте. В 2021 году количество отказов в выдаче виз непосредственно камерунским гражданам в посольстве значительно увеличилось - из всего 36 отказов в выдаче виз гражданам Камеруна было отказано 33 раза.
И в посольстве, и в консульском отделе МИД при легализации документов, выданных в Камеруне, часто обнаруживаются документы с видимыми признаками подделки. Это вызывает обоснованные подозрения в подлинности лиц, подавших эти документы, поэтому есть основания полагать, что
въезд камерунских граждан может быть связан с угрозой национальной безопасности, общественному порядку и безопасности.
Принимая во внимание вторжение России в Украину, МВД подчеркивает, что необходимо проводить усиленные проверки граждан России, въезжающих в Латвию, чтобы оценить, не будет ли въезд граждан соседней страны представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку и безопасности.
В прошлом году гражданам России было выдано 11 087 виз. В период с 1 января 2022 года по 24 февраля 2022 года было выдано 1448 виз, а в этом году с 25 февраля по 17 июня 2022 года - 910 виз.
В связи с агрессией России в Украине с 25 февраля на неопределенный срок латвийские представительства за рубежом прекратили прием заявок на получение виз от граждан России. Визы выдаются только в исключительных случаях, если это связано с гуманитарными соображениями, т.е. если жизни или безопасности заявителя угрожает опасность, особенно это касается членов семей граждан Латвии и ЕС, а также в случае тяжелой болезни или похорон родственника. Та же модель применяется в Эстонии, Литве, Польше и Чехии.
МВД напоминает, что личный состав вооруженных сил России и других российских структур участвует в боевых действиях на территории Украины, в контроле оккупированных территорий Украины или в оправдании этих действий. Эти российские официальные лица приобретают военный опыт, совершая военные преступления против мирных жителей Украины. Работники и должностные лица других российских государственных и региональных учреждений также своей повседневной работой способствуют продолжению войны, развязанной Россией в Украине.
В условиях войны в Украине огнестрельное оружие и взрывчатые вещества становятся все более доступными на территории России, часть из них попадает в нелегальный оборот на территории России в руки организованных преступных группировок.
Российские СМИ целенаправленно пропагандируют ненависть населения России к НАТО, Евросоюзу, соседним странам и людям, не поддерживающим внешнюю политику России. При этом российская пропаганда, используя героизацию событий Второй мировой войны, осуществляет милитаризацию российского общества и формирует поддержку российским обществом начатой войны.
МВД напоминает, что Беларусь оказывает поддержку российскому вторжению в Украину, позволяя российским вооруженным силам использовать свою территорию и воздушное пространство для подготовки и осуществления ударов. Между разведывательными службами и службами безопасности России и Беларуси существует тесное взаимодействие, проведение совместных операций, а также активное использование граждан России и Беларуси для разведывательной деятельности.
Кроме того, Беларусь в прошлом году осуществила организацию массового притока иммигрантов через границу Латвии, Литвы и Польши, отрабатывая против названных стран методы гибридной войны.
С учетом вышеизложенного МВД подготовило поправки к правилам, чтобы добавить Беларусь и Камерун в список стран, включенных в приложение "Положения о странах, граждане которых подлежат дополнительным проверкам при выдаче визы или вида на жительство".
Также предлагается уточнить указанные правила, предусмотрев, что
будет проводиться дополнительная проверка всех граждан России (независимо от места жительства или места рождения лица), желающих въехать на территорию Латвии.
Поправки переданы на согласование в министерства финансов, юстиции и иностранных дел. Крайний срок согласования - середина августа, после этого правительство должно будет принять решение.
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