МВД предлагает усиленно контролировать приезжих из России, Беларуси и Камеруна

В связи с агрессией России в Украине с 25 февраля на неопределенный срок латвийские представительства за рубежом прекратили прием заявок на получение виз от граждан России. Визы выдаются только в исключительных случаях, если это связано с гуманитарными соображениями, т.е. если жизни или безопасности заявителя угрожает опасность, особенно это касается членов семей граждан Латвии и ЕС, а также в случае тяжелой болезни или похорон родственника. Та же модель применяется в Эстонии, Литве, Польше и Чехии.

МВД напоминает, что личный состав вооруженных сил России и других российских структур участвует в боевых действиях на территории Украины, в контроле оккупированных территорий Украины или в оправдании этих действий. Эти российские официальные лица приобретают военный опыт, совершая военные преступления против мирных жителей Украины. Работники и должностные лица других российских государственных и региональных учреждений также своей повседневной работой способствуют продолжению войны, развязанной Россией в Украине.

В условиях войны в Украине огнестрельное оружие и взрывчатые вещества становятся все более доступными на территории России, часть из них попадает в нелегальный оборот на территории России в руки организованных преступных группировок.