В Добельском крае двое подростков украли плазменный телевизор и повредили его

В ходе следствия установлено, что несовершеннолетние, проживающие в Центре поддержки семьи Добельского края и ранее попадавшие в поле зрения полиции в связи с различными кражами, уже договорились с потенциальным покупателем 65-дюймового телевизора Sony Bravia.

Повредив оконную раму и стекло комнаты отдыха с внешней стороны здания, один подросток проник в комнату, где находился телевизор, передал его через окно другому парню, и вместе они вынесли телевизор из Центра поддержки семьи и спрятали его в кустах. Следует отметить, что при снятии с крепления телевизор выскользнул из рук парня и упал на землю, в результате чего у него был поврежден экран.

Молодым людям не удалось реализовать задуманное, так как сотрудники муниципальной полиции Добельского самоуправления выяснили, где находится телевизор, а сотрудники Добельского участка Государственной полиции арестовали парней, вернувшихся в центр после совершенного ими преступления.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о краже. К подросткам применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция обращает внимание на то, что один из несовершеннолетних в Центр поддержки семьи Добельского края вернулся из социально-коррекционного воспитательного учреждения Naukšēni, которое 1 октября этого года решено закрыть.

В соответствии с ч. 3 ст. 175 Уголовного кодекса кража может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на короткий срок, либо принудительными работами, либо штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.