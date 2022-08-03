Сотрудники Государственной полиции задержали двоих несовершеннолетних по подозрению в краже телевизора из Центра поддержки семьи Добельского края. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, продолжается досудебное расследование, пишет LETA.
В Добельском крае двое подростков украли плазменный телевизор и повредили его
В ходе следствия установлено, что несовершеннолетние, проживающие в Центре поддержки семьи Добельского края и ранее попадавшие в поле зрения полиции в связи с различными кражами, уже договорились с потенциальным покупателем 65-дюймового телевизора Sony Bravia.
Повредив оконную раму и стекло комнаты отдыха с внешней стороны здания, один подросток проник в комнату, где находился телевизор, передал его через окно другому парню, и вместе они вынесли телевизор из Центра поддержки семьи и спрятали его в кустах. Следует отметить, что при снятии с крепления телевизор выскользнул из рук парня и упал на землю, в результате чего у него был поврежден экран.
Молодым людям не удалось реализовать задуманное, так как сотрудники муниципальной полиции Добельского самоуправления выяснили, где находится телевизор, а сотрудники Добельского участка Государственной полиции арестовали парней, вернувшихся в центр после совершенного ими преступления.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о краже. К подросткам применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Государственная полиция обращает внимание на то, что один из несовершеннолетних в Центр поддержки семьи Добельского края вернулся из социально-коррекционного воспитательного учреждения Naukšēni, которое 1 октября этого года решено закрыть.
В соответствии с ч. 3 ст. 175 Уголовного кодекса кража может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на короткий срок, либо принудительными работами, либо штрафом с конфискацией имущества или без таковой.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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