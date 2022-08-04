Тайвань тепло проводил Нэнси Пелоси. В ответ Китай объявил о военных учениях у самых берегов острова

Теперь ясно, что Пекин в выражении своего гнева по поводу визита Нэнси Пелоси на Тайвань не собирается довольствоваться пустыми словами или даже точечными санкциями против тайваньских компаний.

Объявление шести больших запретных зон вокруг Тайваня, которые будут действовать четыре дня с четверга, может превратить это в полномасштабный кризис.

Министерство обороны Тайваня уже назвало этот шаг нарушением конвенций ООН и заявило, что он равнозначен воздушной и морской блокаде острова.

Если Китай направит корабли или самолеты в эти районы, это будет означать вторжение на территорию Тайваня. Это значительно повышает ставки, поскольку Тайвань может чувствовать себя обязанным защищать свои территориальные воды.

Военно-морской флот США очень внимательно следит за всем этим и уже держит боевую авианосную группу во главе с авианосцем "Рональд Рейган" поблизости в Филиппинском море.

Тайваню нужна поддержка Америки, военная и прочая. Но он жаждет легитимности. Он жаждет признания, что он не какая-то "мятежная провинция", как ее называет Пекин, а гордая страна со своим собственным демократическим правительством и решимостью сохранить его таковым.

Вот почему визит спикера Палаты представителей США так много значит. Америка, а не Китай — вот куда смотрит Тайвань.

Вы можете убедиться в этом по тому, как местные тайваньские каналы рассказывали о визите Пелоси.