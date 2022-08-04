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Из-за гидравлической проверки на правом берегу Даугавы нет горячей воды

rus.tvnet.lv/LETA
Из-за гидравлической проверки на правом берегу Даугавы нет горячей воды
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Фото: Shutterstock

В целях подготовки к следующему отопительному сезону и своевременного выявления возможных повреждений тепловых сетей сегодня во время гидравлических испытаний на правом берегу Даугавы не будет горячей воды, сообщили агентству LETA в Rīgas siltums.

В ходе проверки горячей воды не будет у жителей Вецриги, центра Риги, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеков, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы, Межапарка, Гризинькалнса, Брасы, Московского форштадта, Авоты, Румбулы, Шкиротавы, Скансте, Закюсалы и Петерсалы-Андрейсалы.

Гидравлические проверки проводятся в течение одного дня. Подачу горячей воды планируется возобновить поздним вечером того же дня, за исключением тех мест, где будут обнаружены повреждения.

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