Дубска, Троянский и другие на открытии нового сезона Tet

После долгого перерыва широко обсуждаемый социальный проект "Через тернии к..." возвращается с новым сезоном. Литературные бестселлеры "Аня с фермы "Зеленые Крыши" и "Тараканы в твоей голове" будут экранизированы в сериалах, а закулисье секс-индустрии будет освещено в познавательном документальном продолжении сериала "Незаконный трип". Также с новыми сезонами возвращаются шоу, без которых уже немыслима повседневная жизнь зрителей - "Знаменитости. Без фильтра", "Семья в банке", "Четверо на чемоданах", "Когда они встретились", "Ужин со своими", "Скажи это вслух" и другие.