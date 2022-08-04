В среду, 3 августа, осенний сезон Tet открылся веселой вечеринкой, где присутствующих познакомили с самыми горячими новинками на телевидении.
Дубска, Троянский и другие на открытии нового сезона Tet
Любителей шоу, передач и сериалов, созданных в Латвии, к осеннему сезону порадуют громкими новинками.
После долгого перерыва широко обсуждаемый социальный проект "Через тернии к..." возвращается с новым сезоном. Литературные бестселлеры "Аня с фермы "Зеленые Крыши" и "Тараканы в твоей голове" будут экранизированы в сериалах, а закулисье секс-индустрии будет освещено в познавательном документальном продолжении сериала "Незаконный трип". Также с новыми сезонами возвращаются шоу, без которых уже немыслима повседневная жизнь зрителей - "Знаменитости. Без фильтра", "Семья в банке", "Четверо на чемоданах", "Когда они встретились", "Ужин со своими", "Скажи это вслух" и другие.
Мероприятие вел Лаурис Рейникс, а о сюрпризах позаботились Рудольф Кугренс и Ральф Эйланд.
Галерея: Открытие нового сезона Tet
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