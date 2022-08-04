Amnesty: украинские военные размещают технику в жилых районах, но это не оправдывает РФ

По словам правозащитников, такая тактика нарушает международное гуманитарное право, так как превращает гражданские объекты в военные цели. Организация отмечает, что в результате ударов РФ по населенным пунктам гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.

С апреля по июль эксперты на протяжении нескольких недель анализировали удары российской армии в Харьковской и Николаевской областях и в Донбассе. В ходе расследования Amnesty обнаружила доказательства того, что украинские войска наносили удары из жилых кварталов, а также базировались в гражданских объектах в 19 городах и селах этих регионов.

Большинство жилых районов, где располагались войска, находилось далеко от линии фронта, и у военных были альтернативы, которые не подвергали бы опасности гражданское население.

В то же время в Amnesty International отмечают, что не все российские атаки следовали этой схеме.

В некоторых случаях, которые Amnesty признала военными преступлениями России, эксперты не обнаружили доказательств того, что украинские войска находились на территории гражданских объектов.

"Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные", - заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар.

При этом организация отмечает, что

размещение украинских военных целей в пределах населенных пунктов никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки, в том числе с использованием запрещенных международным сообществом боеприпасов.

"Неизбирательные нападения, в результате которых гибнут или получают ранения гражданские лица или повреждаются гражданские объекты, являются военными преступлениями", - говорится в докладе.