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Как Трамп может добиться выхода США из НАТО?

Перевод: rus.tvnet.lv
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НАТО и Трамп
НАТО и Трамп Фото: Yassine Mahjoub/SIPA/Scanpix

"На фоне зашедших в тупик мирных переговоров по Украине республиканцы и Илон Маск набирают обороты, стремясь добиться выхода США из НАТО", - написало на этой неделе симпатизирующее Трампу американское информационное агентство Fox News. Хотя мы уже не раз слышали подобные речи из лагеря "Америка превыше всего", в периоды обострения напряженности этот вопрос вновь становится актуальным. Если бы Трамп действительно принял решение в пользу столь радикального шага, как и в какие сроки его можно было бы реализовать? И что это будет означать для Европы?

После того, как лидеры нескольких государств-членов НАТО встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским на экстренном совещании в Лондоне 2 марта, не пригласив представителей США, сенатор от штата Юта Майк Ли, республиканец, призвал выйти из альянса, написав: "Если НАТО будет двигаться вперед без США, США должны двигаться вперед без НАТО". На аналогичный пост с предложением выйти из НАТО (и ООН) на платформе X Илон Маск ответил: "Я согласен". Хотя большинство населения США по-прежнему в целом поддерживает НАТО (в прошлом году этот показатель составлял около 58%), в последние годы эта доля постепенно снижается. Поэтому не исключено, что через некоторое время общество также будет вполне восприимчиво к такому предложению республиканцев.

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