Как Трамп может добиться выхода США из НАТО?

После того, как лидеры нескольких государств-членов НАТО встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским на экстренном совещании в Лондоне 2 марта, не пригласив представителей США, сенатор от штата Юта Майк Ли, республиканец, призвал выйти из альянса, написав: "Если НАТО будет двигаться вперед без США, США должны двигаться вперед без НАТО". На аналогичный пост с предложением выйти из НАТО (и ООН) на платформе X Илон Маск ответил: "Я согласен". Хотя большинство населения США по-прежнему в целом поддерживает НАТО (в прошлом году этот показатель составлял около 58%), в последние годы эта доля постепенно снижается. Поэтому не исключено, что через некоторое время общество также будет вполне восприимчиво к такому предложению республиканцев.