Как Трамп может добиться выхода США из НАТО?

"На фоне зашедших в тупик мирных переговоров по Украине республиканцы и Илон Маск набирают обороты, стремясь добиться выхода США из НАТО", - написало на этой неделе симпатизирующее Трампу американское информационное агентство Fox News. Хотя мы уже не раз слышали подобные речи из лагеря "Америка превыше всего", в периоды обострения напряженности этот вопрос вновь становится актуальным. Если бы Трамп действительно принял решение в пользу столь радикального шага, как и в какие сроки его можно было бы реализовать? И что это будет означать для Европы?
Для абонентов