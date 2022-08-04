Генпрокуратура предъявила обвинение в шпионаже гражданину Беларуси

Дело в настоящее время расследуется отделом особо уполномоченных прокуроров уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина.

Обвинение предъявлено по части первой статьи Уголовного закона о шпионаже.

За такое преступление может быть применено лишение свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор на срок до трех лет.

Дополнительных комментариев прокуратура в данный момент не дает. Дело может быть передано в суд в сентябре.

Как сообщалось, уголовное преследование было инициировано Службой государственной безопасности (VDD). Упомянутый гражданин Беларуси был задержан по подозрению в шпионаже VDD в тесном сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности 15 февраля этого года.

Указанное лицо по поручению белорусской военной разведки тайно фотографировало и снимало на видео объекты оборонной системы Латвии, критической инфраструктуры электроснабжения, важные объекты гражданской инфраструктуры.