Горячее водоснабжение для большинства рижан восстановят в четверг вечером

Обслуживающим компаниям дано разрешение на подключение тепловых пунктов и восстановление горячего водоснабжения зданий.

Rīgas siltums обнаружило шесть повреждений тепловых сетей, ремонт которых уже начался, сказала Ренсе. Определение ущерба будет продолжено, так как бригады предприятия приступили к практическому обходу тепловых сетей. Всего сотрудникам предстоит обследовать тепловые сети протяженностью 550 километров. По словам представителя Rīgas siltums, выявлением и предотвращением ущерба в круглосуточном режиме занимаются более 100 сотрудников акционерного общества.

Список домов, в которых не будет горячей воды из-за повреждения тепловых сетей, будет опубликован на сайте предприятия rs.lv в разделе "Новости". Если адреса дома нет в списке, но горячую воду не подключили, Rīgas siltums предлагает жильцам обращаться к управляющему домом, так как восстановление подачи горячей воды в доме входит в его компетенцию.

Гидравлические испытания тепловых сетей - единственный контролируемый метод обеспечения сохранности технического состояния тепловых сетей, пояснила Ренсе. Проверки проводятся с целью своевременного выявления слабых мест в тепловых сетях и минимизации для жильцов риска остаться без горячей воды и отопления в зимние месяцы.