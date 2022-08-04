Видео ⟩ Фонтан посреди дороги: разрыв трубопровода в Кенгарагсе

На видео запечатлено, как струя воды, словно фонтан, возвышается над верхушками близлежащих деревьев и крышами многоэтажек.

Как сообщила представитель компании Rīgas siltums Линда Ренсе, начаты работы по ремонту трубопровода, и сегодня вечером планируется восстановить подачу горячей воды в близлежащих домах.

Представитель Rīgas siltums заявила, что пострадавших в результате разрыва трубопровода нет, а температура вытекшей воды не превышала 45 градусов. Компания принесла извинения за неудобства и поблагодарила жителей, сообщивших о замеченных повреждениях, тем самым ускорив устранение повреждений.

Ранее представитель Rīgas siltums рассказывала, что компания завершила гидравлическое обследование тепловых сетей на правом берегу Даугавы и приступила к устранению повреждений, поэтому сегодня вечером для большинства рижан будет восстановлена ​​подача горячей воды.