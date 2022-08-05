Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International про ВСУ

(…) И если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться", - заявил он.

Зеленский отметил, что с начала войны в результате российских ударов в Украине были повреждены или уничтожены почти 200 религиозных сооружений, около 900 медицинских учреждений, более 2200 учебных заведений: "Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, по эвакуационным автобусам, по остановкам общественного транспорта. (…) И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов оправданы или понятны, не может не осознавать, что это помогает террористам".