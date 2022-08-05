Ждать почти сутки: что происходит на границе при въезде в Латвию из России?

Как сообщили агентству LETA в ГПО, в ходе ремонтных работ пропускная способность этого пункта пограничного контроля сильно уменьшилась, и в настоящее время для въезда в Латвию действует только одна полоса для легковых автомобилей.

С другой стороны, из-за войны России против Украины количество людей, въезжающих в страну, в основном граждан Украины и Молдовы, значительно увеличилось. Большинство из них перемещается пешком.

Лица, пересекающие государственную границу в пешем порядке, проверяются в первую очередь, поэтому пропускная способность пункта пограничного контроля в среднем составляет всего 4-5 автомашин в час.

В данный момент в очереди на въезд в Латвию на пограничном пункте Гребнево стоят 30 автомобилей.

С учетом геополитической ситуации ГПО призывает латвийцев обдумать необходимость поездки в Россию, если же такая крайняя необходимость существует, то при возвращении относиться с пониманием к сложившейся ситуации.

В качестве альтернативы для въезда в Латвию ГПО предлагает пункт пограничного контроля Виентули (Брунишево), где относительно меньше трафика, но в очереди все равно придется стоять несколько часов.