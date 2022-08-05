В Балтийском море погиб американский солдат - он упал с корабля

Флот США идентифицировал погибшего как рядового Дэвида Л. Спирмена, жившего в Северной Каролине. Он присоединился к команде истребителя в апреле после окончания обучения в Иллинойсе.

"У этого выдающегося юноши было очень положительное влияние на Arleigh Burke. Все мысли и мольбы моей команды связаны с семьей и друзьями Д. Л. Спирмана. Выражаем глубочайшее соболезнование этой потере", - ссылаясь на Navy Times, цитирует портал tv3.lt командира истребителя Пита Флинна. Подробная информация о деталях произошедшего не представлена.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июля в Клайпеде погиб военнослужащий США. Он управлял автомобилем, который упал с Замкового моста в реку.