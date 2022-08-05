В ночь с 27 на 28 июля в Клайпеде погиб военнослужащий США. Он управлял автомобилем, который упал с Замкового моста в реку. Сегодня 5 августа, стало известно больше деталей. Об этом пишет портал klaipeda.zanedeliu.lt.
Видео ⟩ Стали известны детали гибели солдата США в Литве
Погибшего солдата звали Роберт Маггалан, ему было 30 лет. Он являлся старшим сержантом армии США, служил в 11-й бригаде связи, штаб которой находится в городе Форт-Худ, штат Техас.
"Наши мысли с семьей погибшего солдата. На данный момент никакой дополнительной информации нет", - сказано в заявлении командования Армии США в Европе и Африке.
Сообщается, что Маггалан родился и вырос в городе Мишен в Южном Техасе. В 2014 году он выпустился из Техасского государственного технического колледжа в Харлингене.
Кроме того, если верить информации на его странице в Facebook, он был отцом маленького сына.
Причины аварии до сих пор неясны.
"Расследование переняла военная полиция", - заявил 28 июля представитель полиции Клайпедского округа Аста Кажукаускене.
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