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Видео ⟩ Стали известны детали гибели солдата США в Литве

rus.tvnet.lv
Стали известны детали гибели солдата США в Литве
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Фото: Facebook/robert.magallan.12

В ночь с 27 на 28 июля в Клайпеде погиб военнослужащий США. Он управлял автомобилем, который упал с Замкового моста в реку. Сегодня 5 августа, стало известно больше деталей. Об этом пишет портал klaipeda.zanedeliu.lt.

Погибшего солдата звали Роберт Маггалан, ему было 30 лет. Он являлся старшим сержантом армии США, служил в 11-й бригаде связи, штаб которой находится в городе Форт-Худ, штат Техас.

"Наши мысли с семьей погибшего солдата. На данный момент никакой дополнительной информации нет", - сказано в заявлении командования Армии США в Европе и Африке.

Сообщается, что Маггалан родился и вырос в городе Мишен в Южном Техасе. В 2014 году он выпустился из Техасского государственного технического колледжа в Харлингене.

Кроме того, если верить информации на его странице в Facebook, он был отцом маленького сына.

Причины аварии до сих пор неясны.

"Расследование переняла военная полиция", - заявил 28 июля представитель полиции Клайпедского округа Аста Кажукаускене.

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