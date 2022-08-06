В Северной Корее заявили о победе над коронавирусом. Эксперты сомневаются

"В течение прошлой недели не было зарегистрировано ни одного нового случая лихорадки (так в КНДР называют коронавирус), - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). - Все пациенты, получившие лечение по всей стране, выздоровели".

Северная Корея - одна из самых закрытых стран, проверить информацию из независимых источников не представляется возможным.

КНДР с самого начала отказывалась от вакцин и другой медицинской поддержки извне, а в самой стране одна из худших систем здравоохранения в мире.

"Трудно поверить какой-либо стране, если они говорят, что подтвержденное число пациентов внезапно сократилось до нуля", - цитирует Франс пресс исследователя Северной Кореи Ан Чан-иля.