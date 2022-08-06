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"Замглавы администрации" оккупированной Новой Каховки умер после покушения

Deutsche Welle Екатерина Венкина
"Замглавы администрации" оккупированной Новой Каховки умер после покушения
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Солдаты ВС РФ у входа на Каховскую ГЭС (фото из архива)
Солдаты ВС РФ у входа на Каховскую ГЭС (фото из архива) Фото: DW

Виталий Гура скончался от полученных ранений после покушения в Новой Каховке.

"Заместитель главы администрации" временно оккупированной войсками РФ Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура умер после покушения. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил "руководитель администрации" Владимир Леонтьев. Позднее информацию подтвердила в Telegram "заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области" Екатерина Губарева.

"Официально: Виталий Гура скончался от полученных ранений", - написала она. "Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь", - заявил в свою очередь Леонтьев, добавив, что при покушении использовалось стрелковое оружие - автоматы и пистолет.

Покушение около дома Гуры

По данным российских госСМИ, нападение было совершено около дома Гуры, на месте происшествия обнаружили гильзы - предположительно, от пистолета Макарова.

Ранее Гура занимал пост старосты Днепрянского округа Новокаховской городской территориальной громады. В качестве "замглавы администрации" оккупированной войсками РФ Новой Каховки он отвечал за вопросы ЖХК и работу инфраструктуры после ракетных ударов ВС РФ по городу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Владимир Сальдо - в НИИ Склифосовского

Ранее, 5 августа, "главу российской оккупационной военно-гражданской администрации" временно оккупированной войсками РФ Херсонской области Владимира Сальдо вывезли из аннексированного Россией Крыма, где он находился в больнице, и доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. По данным Telegram-канала Baza, анализы Сальдо ранее направили в отделение токсикологии. Его госпитализировали 4 августа.

Сальдо находится под санкциями Минфина США.

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