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СБУ: пойманы российские агенты, которые наводили ракеты на объекты в Николаеве

rus.tvnet.lv
СБУ: пойманы российские агенты, которые наводили ракеты на объекты в Николаеве
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Российские военные. Иллюстративное фото.
Российские военные. Иллюстративное фото. Фото: Handout

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что она задержала двух человек, которые подозреваются в работе на российскую ФСБ, передает Русская служба BBC.

О задержании СБУ сообщила в своем Telegram канале. Также ведомство заявило, что в задачу задержанных входило выявление целей для российских ракетных ударов, которые разрушили судостроительную инфраструктуру в южном портовом городе Николаеве.

В частности, им приписывается причастность к разрушению и повреждению нескольких объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами, разрушения объектов социальной инфраструктуры.

“Злоумышленники осуществляли постоянное визуальное наблюдение за интересующими врага объектами и посылали результаты куратору, используя отработанные закрытые каналы электронной связи”, - говорится в сообщении СБУ.

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