СБУ: пойманы российские агенты, которые наводили ракеты на объекты в Николаеве

О задержании СБУ сообщила в своем Telegram канале. Также ведомство заявило, что в задачу задержанных входило выявление целей для российских ракетных ударов, которые разрушили судостроительную инфраструктуру в южном портовом городе Николаеве.

В частности, им приписывается причастность к разрушению и повреждению нескольких объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами, разрушения объектов социальной инфраструктуры.

“Злоумышленники осуществляли постоянное визуальное наблюдение за интересующими врага объектами и посылали результаты куратору, используя отработанные закрытые каналы электронной связи”, - говорится в сообщении СБУ.