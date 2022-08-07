За отправку враждебных писем в посольство Украины - 140 часов общественных работ

Лицо обвиняется по статье Уголовного закона о действиях, направленных на разжигание национальной ненависти и розни.

Дело расследовала Служба госбезопасности (VDD), которая ранее информировала, что на адрес электронной почты посольства Украины в Латвии человек отправлял письма, в которых выражал нетерпимость, ненависть и агрессию по отношению к народу Украины, в том числе к сотрудникам, а также угрожал насилием.

Прокуратура пояснила, что уголовный процесс был завершен в прокуратуре, обвиняемый приговорен к 140 часам общественных работ. В законе сказано, что прокуратура может наказать обвиняемого, если обвиняемый признал свою вину и согласен на завершение уголовного процесса с применением наказания.

С момента вторжения российских вооруженных сил в Украину VDD возбудила в общей сложности 22 уголовных дела и переняла четыре уголовных дела от Государственной полиции о поддержке российской агрессии и разжигании ненависти.

К настоящему времени досудебное расследование завершено по пяти уголовным делам, по 21 делу оно продолжается, и по этим делам 16 лицам присвоен статус подозреваемых, а еще шести - статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

После вторжения России в Украину VDD задержала блогера Кирилла Федорова, создателя и администратора русскоязычной тематической группы в Facebook "Криминальная Латвия" Юрия Михайлова, представителя центра духовного развития и целительства DVS Urantija Айвиса Василевскиса и бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова.