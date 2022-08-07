В Косово отпустили российскую журналистку, задержанную по подозрению в шпионаже

Накануне глава МВД Косово Джелаль Свечлия сообщил, что Асламову задержали по подозрению в шпионаже. "Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской разведки и действовала под журналистским прикрытием. Она же участвовала в боевых действиях в Украине, пропагандируя вторжение России в Украину", - написал Свечлия в Facebook.

По его словам, власти Косово знали о деятельности Асламовой, а в ряд стран ей уже запрещен въезд. "Ее попытка проникнуть в нашу страну, помимо того, что совпадает по времени с развитием событий на севере страны, наглядно свидетельствует о российском следе и пропаганде, направленной на дестабилизацию нашей страны, к которой уже присоединилась Сербия", - заявил глава МВД Косово.

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