Россия оштрафовала Google на 383 миллиона долларов

Российские власти оштрафовали Google на 2 миллиарда рублей (33 миллиона долларов) и обвинили технологического гиганта в нарушении законодательства о конкуренции с использованием веб-сайта социальной сети YouTube для обмена видео.

Это произошло всего через неделю после того, как Россия оштрафовала компанию на 21,1 миллиарда рублей (350 миллионов долларов) за то, что она не удалила опубликованный ею контент, который, по словам регулятора СМИ Роскомнадзора, содержал "фейковые новости" о вторжении России в Украину.

Россия продолжает усиливать давление на Google, одну из немногих крупных американских технологических компаний, которая все еще предоставляет услуги в России после ее вторжения в Украину 24 февраля. Однако в марте компания прекратила продажу рекламы в регионе и заблокировала российские мультимедийные приложения в европейском магазине приложений Google.

Google подала заявление о банкротстве в России в мае после того, как местные власти взяли под контроль банковский счет компании.

В июне российский суд также оштрафовал компанию на 15 миллионов рублей (249 000 долларов США), обвинив ее в нарушении российского законодательства, которое требует от технологических компаний локализации пользовательских данных.

"Мы изучим текст официального решения, чтобы принять решение о дальнейших действиях", - сказал представитель компании, имея в виду последний штраф.

Многие крупные американские технологические компании либо были заблокированы российским правительством, либо сами компании решили ограничить свои операции и услуги в России в ответ на вторжение в Украину.

Россия заблокировала сайты социальных сетей, включая Facebook, Instagram и Twitter.