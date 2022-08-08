Как живут бывшие лидеры стран, оказавшиеся в изгнании?

После отстранения от власти в результате народного восстания в 1986 году он провел 25 лет в изгнании, сначала на юге Франции.

Однако шесть миллионов долларов, которые он хранил на счетах в швейцарских банках, в 1986 году были заморожены, а большую часть остального состояния он потерял после развода в 1993 году.

В последние годы своего изгнания Дювалье зависел от финансовой поддержки своих последователей и жил в небольшой парижской квартире.

Он вернулся на Гаити в 2011 году и, хотя его обвинили в растрате и нецелевом использовании средств во время его правления (отца и сына Дювалье обвиняли в растрате до 300 млн долларов за время их правления), бывшему президенту позволили доживать свой век в пригороде Порт-о-Пренса. Он жил в столице, не скрываясь, до самой смерти от сердечного приступа в 2014 году.

Беназир Бхутто (1984 - 1986, 1999 - 2007), Наваз Шариф (1999 - 2007)

Изгнание - это не обязательно дорога в один конец

Беназир Бхутто Фото: Getty Images

Политический климат в отдельных странах иногда приводит к тому, что лидеры отправляются в изгнание чаще, и Пакистан - один из таких примеров.