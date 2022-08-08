Производитель Snickers извинился за то, что в рекламе назвали Тайвань страной

В пятницу, 5 августа, в китайской соцсети Weibo распространились видео и изображения из мероприятия, на котором рекламировался ограниченный тираж батончика Snickers, который был доступен только в Южной Корее, Малайзии и Тайване.

Производитель в своем аккаунте Snickers China в соцсети Weobo опубликовал извинения и заявил, что содержание было изменено.

Китай считает Тайвань сепаратистской провинцией, которая в конце концов окажется под контролем Пекина, передает BBC.

В свою очередь, остров считает себя отдельным от континентальной части, со своей конституцией и демократически избранными руководителями.

Президент Китая Си Цзиньпин сказал, что "воссоединение" с Тайванем надо реализовать, и не исключает, что для ее достижения может быть использована сила.